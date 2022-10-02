Столтенберг рассказал о последствиях применения ядерного оружия на Украине

2 окт. 17:58

Использование ядерного оружия на Украине окончательно бы изменило бы природу конфликта, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC.

Он охарактеризовал как "опасную и безответственную" риторику по поводу возможного обращения к ядерному оружию.

"По этой причине мы четко довели до президента [России Владимира] Путина, что любое применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта", - уточнил Столтенберг.

Генсек альянса напомнил, что в ядерной войне не бывает победителей, так что ее нельзя развязывать.