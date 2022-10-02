"Экспортеров года" выявили на Северном Кавказе

2 окт. 17:48

Окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" выявила победителей по СКФО - лучшие результаты показал Ставрополье, отличились также Дагестан и Кабардино-Балкария, рассказал руководитель центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев.

Церемония награждения проводилась в рамках конференции "Экспортный навигатор" в Махачкале.

"Всего по СКФО победителями и призерами конкурса стали порядка 17 компаний. Награды им вручили руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Артем Хрюкин и советник руководителя Российского экспортного центра Татьяна Сахарова", - цитирует Абаскулиева ТАСС.

Глава центра добавил, что призером и победителем в трех номинациях оказался Кизлярский коньячный завод. Другие победители среди дагестанских компаний - предприятия "Дагестан стекло тара" и "Юг-продукт".