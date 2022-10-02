Парламент Ирана обсудил ситуацию в стране на закрытом заседании

2 окт. 17:34

Иранский парламент сегодня провел закрытое заседание, на котором обсудил ситуацию с акциями протеста в стране, передает агентство IRNA.

В ходе заседания глава МВД Исламской Республики Ахмад Вахиди должен был озвучить доклад о произошедших за последние недели в стране событиях. Планировалось и выступление начальника полиции Ирана бригадного генерала Хоссейна Аштари.

Напомним, 30 сентября на полицейский участок в городе Захедан (провинция Систан и Белуджистан) было совершено нападение, погибли 19 человек, в том числе и руководитель местного отделения разведки Корпуса Стражей Исламской революции.