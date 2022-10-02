Азербайджан напомнил о военных преступлениях ВС Армении

2 окт. 17:10

МИД Азербайджана распространило комментарий по сегодняшнему заявлению министерства иностранных дел Армении, в котором утверждается, что якобы ВС Азербайджана совершили военные преступления.

В Баку пояснили, что это заявление Еревана - очередной пример лицемерия страны, десятилетиями реализовавшей агрессивную политику, нарушавшей фундаментальные права почти миллиона человек и устроившей многочисленные военные преступления против военных и гражданских.

"Подчеркиваем, что, в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам, и утверждения, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями", - обратили внимание в МИД Азербайджана.

В частности, 17 сентября текущего года Военная прокуратура АР заявила о начале всестороннего расследования с целью установления подлинности видеороликов, распространенных в соцсетях, а также времени и места, где было сделаны записи, личности изображенных на них военных, а также объективной истины.

В МИД АР также напомнили, что еще со времен первой карабахской войны ВС Армении производили беспрецедентную расправу не только над азербайджанскими солдатами, но и над мирными жителями. Так, 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы всего за одну ночь было зверски убито 613 мирных жителей, по сей день не было предоставлено никакой информации о судьбе около 4 тыс азербайджанцев.

В октябре 2020 года армянская сторона совершила преступления против человечности, подвергнув мирное население азербайджанских городов Гянджа, Барда и Мингячевир ракетному обстрелу.

"Мины, установленные Арменией, сегодня представляют собой серьезную угрозу для жизни людей в регионе. С ноября 2020 года по настоящее время жертвами мин стали до 250 человек, в основном гражданские лица. Тот факт, что мины, обнаруженные на территории Азербайджана, были произведены в Армении в 2021 году, является доказательством того, что Армения продолжает свои военные преступления против азербайджанцев, все еще не передавая Азербайджану карты мин, а с другой стороны, закапывая новые", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

В министерстве напомнили, что армянское правительство до сих пор не предприняло никаких практических мер для предотвращения совершенных военных преступлений либо привлечения к ответственности лиц, виновных в совершенных преступлениях.

"Решительно осуждаем попытки Армении ввести в заблуждение международное сообщество и скрыть свою ответственность путем распространения необоснованных утверждений. Мы требуем от Армении выполнения своих международных обязательства и привлечения к ответственности перед законом виновных в многочисленных военных преступлениях лиц", - заключили в МИД Азербайджана.