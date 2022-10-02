Президент: основная движущая сила Грузии - в руках женщин

2 окт. 16:48

Главная движущая сила Грузии находится в руках женщин, об этом заявил президент страны Саломе Зурабишвили на открытии первой выставки продукции грузинских женщин-предпринимателей.

"Может быть, сегодня статистика не показывает, что женщины руководят этой страной, но если мы посмотрим, где есть новаторство, смелость, личная инициатива, мы увидим, что это в руках женщин", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Выставка была организована в рамках проекта по расширению экономических возможностей женщин, при поддержке правительства Норвегии.