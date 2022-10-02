Армения и Беларусь задумались о расчетах в нацвалютах

2 окт. 16:30

Беларусь и Армения проработают возможность совершать расчеты в национальных валютах, рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РБ по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в конце недели в Ереване.

"Среди прочих достигнута договоренность о развитии двухстороннего сотрудничества в области лесного хозяйства. Армении интересен белорусский опыт лесовосстановления, ведь лесистость Армении сегодня составляет порядка 12%, а в Беларуси превышает 40%", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что возможность расчетов в нацвалютах включил в протокол заседания глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.