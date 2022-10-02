Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с бетономешалкой в Алматы

2 окт. 16:15

Авария с пятью пострадавшими произошла в Наурызбайском районе Алматы. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Как рассказали очевидцы и водитель бетономешалки HOWO, легковой автомобиль Subaru Legacy ехал по улице Алатау в северном направлении.

В какой-то момент на нерегулируемый пешеходный переход вышли люди, и водитель легковой машины попытался резко остановиться. Но ехавшая за ним бетономешалка HOWO не успела сделать то же самое, ее занесло, и она врезалась на полном ходу в Subaru.

От сильного удара "легковушку" развернуло, и она вылетела на разделительную аллею и перевернулась.

В результате ДТП пострадали двое взрослых и трое несовершеннолетних. Пассажира Subaru 2014 года рождения медики осмотрели на месте и отпустили домой. Детей 2006 и 2008 года рождения, а также двоих взрослых госпитализировали с различными травмами, передает Sputnik Казахстан.