Международный турнир по борьбе примет Ботлих

2 окт. 15:38

В дагестанском Ботлихе состоится международное первенство по вольной борьбе на призы призера Олимпиады Юсупа Абдусаламова, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана.

Спортивное мероприятие пройдет уже в 11-й раз. Предыдущие два года турнир не проводился из-за коронавируса. Первенство состоится 8-9 октября.

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Участники разыграют награды в шести олимпийских весовых категориях. Победители и призеры получат денежное поощрение.