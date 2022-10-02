Израиль назначил посла в Турции

2 окт. 15:26

Кабмин Израиля утвердил назначение Ирит Лиллиан на должность посла страны в Турции, сообщил израильский премьер-министр Яир Лапид в Twitter.

"Правительство сегодня утвердилл назначение нового посла Израиля в Турции Ирит Лиллиан. Это еще один важный шаг на пути восстановления дипломатических отношений между Израилем и Турцией, над которым мы работали в течение года", - сказано в тексте.

Также Лапид напомнил о встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла на прошлой неделе. По его словам, лидеры поручили своим администрациям "работать над дальнейшим улучшением политических и экономических отношений" между странами.