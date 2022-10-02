Новак: "Северные потоки" можно восстановить, но…

2 окт. 14:45

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" можно будет отремонтировать, но на это потребуется время и средства.

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", - приводит его слова ТАСС.

Он также выразил уверенность, что в выводе из строя газопроводов заинтересованы государства, которые ранее высказывали к ним негатив. Также Новак подчеркнул, что Москва разберется с инцидентом.

"На сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы, определенные ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться", - добавил вице-премьер.