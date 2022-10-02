Папа Римский призвал Путина и Зеленского к переговорам

2 окт. 13:40

Папа Римский Франциск обратился к главам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец конфликту, перейдя к мирному диалогу.

В своей речи-размышлении о политической ситуации вместо проповеди "Ангелу небесному он попросил президента РФ остановить спецоперацию из любви к народу. В то же время, он призвал Зеленского быть открытым для переговорных процессов.

"Всех остальных представителей международного сообщества призываю сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию", - цитирует его ТАСС.