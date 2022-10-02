Казахстанские школьники придумали, как уберечь шахтеров от вредных выбросов 

2 окт. 12:56

Устройство для предупреждения шахтеров при опасности отравления вредными выбросами придумали казахстанские школьники, устройство было представлено на конкурсе Samsung Solve for Tomorrow, который проходил на форуме Digital Bridge 2022.

Аппарат был признан лучшим изобретением этого года.

Его создатели пояснили, что комплекс Nuret ss состоит из портативного газоанализатора и мобильного приложения. Устройство "способно улавливать мельчайшие пары опасных газов, скапливающихся в шахтах, - таким образом оно предупредит шахтера о возможных рисках для здоровья", передает "Sputnik Казахстан".