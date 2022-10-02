Шестеро причастных к ИГИЛ задержаны в Израиле

2 окт. 12:06

В Израиле задержали шестерых жителей Назарета по подозрению в планировании терактов от имени запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, сообщает Служба общей безопасности Израиля ШАБАК и полиция страны.

"Шесть жителей Назарета были арестованы в рамках проведения расследования ШАБАК по подозрению в намерении осуществлять террористическую деятельность от имени террористической организации "Исламское государство" на территории Израиля", - говорится в заявлении.



В ходе расследования было установлено, что задержанные "потребляли контент ИГИЛ в интернете", что "привело к их глубокому отождествлению с идеями террористической организации".



Также подозреваемые планировали распространять террористическую идеологию среди мусульман в средней школе в Назарете, а также вербовать единомышленников.

Среди предполагаемых объектов атак были автобусная остановка, полицейский участок.