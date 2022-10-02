Турция ликвидировала 23 члена РПК в Ираке

2 окт. 11:45

В ходе авиаударов по объектам запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" на 140 км вглубь территории Ирака убиты 23 боевика, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

В ведомстве напомнили, что об ликвидации пещер и укрытий террористов в иракском районе Асос сообщил ранее глава министерства Хулуси Акар. По его словам, удары были нанесены 27 сентября, в результате которых уничтожено 16 крупных объектов кровавой организации.

В Минобороны отметили, что ожидают обновленных данных по числу террористиов, нейтрализованных в ходе операции.