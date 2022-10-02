Известный футбольный тренер назвал грузина Кварацхелию "фантастическим игроком"

2 окт. 11:37

Наставник итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти заявил, что на хавбека грузинской сборной Хвичу Кварацхелия можно делать ставку.

"Квара - игрок, на которого можно делать ставки. Он может в одиночку атаковать защитника и создать момент, потому что это отлично работает. Это невероятно хорошая функция. Хвича - фантастический игрок", - сказал он после победной игры с "Торино".

Тренер подчеркнул, что Кварацхелия легко дается то, над чем другие работают очень долго.

"Квара делает это с легкостью, когда другим приходится много работать. Другим приходится больше работать, чтобы сделать то же самое", - отметил Спаллетти.

Кварацхелия забил свой пятый мяч в составе неаполитанцев в ворота "Торино" на 37-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Наполи". Команда Лучано Спаллетти является лидером Серии А, набрав 20 очков.