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Известный футбольный тренер назвал грузина Кварацхелию "фантастическим игроком"

Известный футбольный тренер назвал грузина Кварацхелию &quot;фантастическим игроком&quot;

Наставник итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти заявил, что на хавбека грузинской сборной Хвичу Кварацхелия можно делать ставку.

"Квара - игрок, на которого можно делать ставки. Он может в одиночку атаковать защитника и создать момент, потому что это отлично работает. Это невероятно хорошая функция. Хвича - фантастический игрок", - сказал он после победной игры с "Торино".

Тренер подчеркнул, что Кварацхелия легко дается то, над чем другие работают очень долго.

"Квара делает это с легкостью, когда другим приходится много работать. Другим приходится больше работать, чтобы сделать то же самое", - отметил Спаллетти.

Кварацхелия забил свой пятый мяч в составе неаполитанцев в ворота "Торино" на 37-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Наполи". Команда Лучано Спаллетти является лидером Серии А, набрав 20 очков.

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