Еще свыше 30 тыс россиян заболели коронавирусом за сутки

2 окт. 11:26

В России за минувшие сутки выявили 30 085 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 2 205, в Санкт-Петербурге - 1 861, в Подмосковье - 855. В Краснодарском крае - 578, в Ставропольском крае - 555, в Крыму - 194, в Дагестане - 50, в Кабардино-Балкарии – 73, в Адыгее - 72, в Карачаево-Черкесии - 68, в Чечне - 22, в Северной Осетии - 68, в Ингушетии - 13.

Общее число инфицированных в России достигло 21 049 027.

Госпитализированы за сутки 1 383 человека. Выздоровели 46 992 пациента, за все время - 20 140 608.

Умерли за сутки 96 человек, с начала пандемии - 387 468.