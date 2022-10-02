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В КБР уничтожили двух диверсантов

В КБР уничтожили двух диверсантов

Двое злоумышленников ликвидированы в Кабардино-Балкарии рядом с железной дорогой, сообщает пресс-служба МВД России.

Розыск преступников проводился в Прохладненском районе. Подозреваемые в тяжких преступлениях были обнаружены в лесу.

"Они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнём злоумышленники были ликвидированы. Представители силовых структур не пострадали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у диверсантов при себе имелось не только оружие, но и взрывное устройство.

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