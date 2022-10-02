США разморозит миллиардные активы Ирана

2 окт. 10:45

Замороженные из-за американских санкций миллиарды долларов Ирана будут освобождены, пишет иранская газета Nournews.



"Миллиарды долларов замороженных активов Ирана из-за санкций США скоро будут освобождены", - сказано в тексте.



Также, по данным издания, одна из стран региона выступило посредником в обмене иранских и американских пленных.

"В последние недели при посредничестве региональной страны были проведены интенсивные переговоры об освобождении иранских и американских заключенных", - отмечает газета.

В апреле агентство IRNA заявляло, что Тегеран заключил соглашение с рядом государств по разморозке активов на сумму около $7 млрд, которы должны были поступить на государственные счета через банковские операции.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси сообщал, что ставка Вашингтона на санкции не работает, а сближает страны, подвергнувшиеся подобным действиям со стороны США.

"Поступая таким образом, они сближают их, укрепляют их единство. И в силу этого американские санкции окажутся неэффективными", - сказал он, добавив, что такой подход провалится.