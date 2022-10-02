Батуми удостоился туристического Оскара

2 окт. 10:09

Грузинский Батуми во второй раз получил самую престижную награду в туристической сфере World Travel Awards в номинации "самое быстрорастущее туристическое направление Европы", сообщил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в соцсетях.

Впервые обладателем данный награды черноморский курорт стал в 2019 году.

"На церемонии награждения World Travel Awards Батуми получил награду самого быстрорастущего туристического направления в Европе. Батуми официально назван городом-организатором конкурса World Travel Awards 2023", - заявил Рижвадзе.

Как отметили в администрации города-курорта, на престижной премии World Travel Awards Батуми соревновался с более чем десятью туристическими направлениями.