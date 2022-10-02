РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Индонезии футбольный матч унес жизни 127 человек

В Индонезии футбольный матч унес жизни 127 человек

В индонезийском городе Маланг произошла массовая гибель людей после футбольного матча. Мировые СМИ сообщают о не менее 127 погибших, а также свыше 200 пострадавших.

О трагедии известно, что она началась с драки фанатов футбольных команд, когда матч закончился поражением одной из них. Любители футболу массово выбежали на поле и устроили беспорядки.

Для разгона дерущихся полиция применила слезоточивый газ, люди испугались и стали пытаться покинуть стадион, случилась давка, которую только усугубил распыленный газ. По данным властей Маланга, люди умирали из-за удушья в давке.

630 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version