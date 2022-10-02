Спасателей на Эльбрусе обеспечили GPS-трекерами

2 окт. 5:15

Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС получил 50 GPS-трекеров, сообщили журналистам в пресс-службе МТС.

Уточняется, что с помощью приборов туристы на Эльбрусе смогут поддерживать связь со спасателями.

"В рамках социальной программы МТС обеспечила Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС пятьюдесятью GPS-трекерами, которые помогут путешественникам оставаться на связи cо спасателями во время восхождения на Эльбрус. Трекеры автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, например, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения или нажал на устройстве кнопку SOS", - говорится в сообщении.