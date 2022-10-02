С начала года в Анталье отдохнули более 2 млн россиян

2 окт. 2:14

Как сообщили в управлении по делам культуры и туризма Анталья, на курортах провинции с начала года побывали более 2 млн российских туристов, что означает рост туристического потока на 57% в сравнении с январем-сентябрем 2021 года.

Всего за 9 месяцев курорту Антальи приняли 11 027 094 туристов. "Туристическая столица Турции переживает самый оживленный период в сфере туризма после пандемии коронавируса. В регион, который славится своим теплым морем, песком, солнцем, историческими достопримечательностями, античными городами и природными красотами, стекаются туристы со всех уголков мира", - пишет агентство "Анадолу".

Точное число российских туристов в январе-сентябре – 2339536 человек, это самые частые гости Антальи. На втором месте германские туристы – 2195860 человек, на третьем британцы – 952246 человек.