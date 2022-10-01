Иракцы потребовали от Багдада смены системы

1 окт. 23:08

Сегодня в крупных городах Ирака состоялись массовые митинги с требованием радикальных политических реформ в стране. В Багдаде демонстрации переросли в столкновения с полицией, пострадали несколько десятков человек.

"Наша цель – смена политической системы с помощью конституции и нового общественного договора, чтобы избавиться от этой системы, разработанной чужими руками", - сказано в заявлении организаторов одной из акций протеста.

Протестующие подчеркнули, что хотят добиться смены системы в Ираке мирным путем. "Мы даем всем политическим силам время до 25 октября, чтобы они покинули политический процесс", - сказано в том же заявлении.

Участники митингов призвали к формированию переходного правительства, в котором не было бы ни одного из прежних чиновников вплоть до правительства 2003 года. Также они потребовали отставки нынешнего премьер-министра Мустафы аль-Каземи.