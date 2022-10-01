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Сулейман Керимов передал муфтияту Дагестана 750 млн рублей на мечеть

Сулейман Керимов передал муфтияту Дагестана 750 млн рублей на мечеть

Депутат Госдумы Хизри Абакаров сообщил о выделении миллиардером, сенатором Сулейманом Керимовым 750 млн рублей муфтияту Дагестана на завершение строительства мечети имени Пророка Мухаммеда.

"Сулейман всегда держит свое слово. Сегодня он перечислил первый транш в 750 миллионов рублей Муфтияту Дагестана, в ближайшее время поступит второй транш", - приводи слова Абакарова РИА Дагестан.

Депутат добавил, что мечеть будет достроена в кратчайшие сроки и станет центром притяжения мусульман как Дагестана, так и всей России.

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