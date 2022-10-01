Союз виноградарей Армении раскритиковал помощь правительства

1 окт. 21:30

Председатель Союза виноградарей Армении Артак Саркисян заявил сегодня, что правительственное субсидирование кредитов для виноградарей, заключивших договора с предприятиями заготовки, бесполезно и является лишь популистской акцией.

Саркисян обратил внимание, что проблема не в получении кредитов на сбор урожая, а в том, что предприятия заготовки платят за фермерский виноград ничтожные деньги, и те постоянно задерживаются, из-за чего урожай просто нет смысла собирать.

"Люди взяли кредиты еще в феврале и уже потратили эти средства на выращивание винограда. Какой крестьянин может себе позволить взять еще один кредит осенью, чтобы получить субсидию? Виноградари сегодня не могут реализовать свой урожай. Если даже удается сдать виноград, хотя бы ниже себестоимости, сельчанам приходится ждать выплат до года", - приводит его слова Спутник-Армения.

Экономика здесь очень простая: себестоимость 1 кг винограда составляет 120 драмов, и если предприятия закупают виноград по те же 120 драмов за килограмм, его нет смысла собирать. "Что будет субсидировать правительство в отсутствие закупок? Как можно субсидировать то, чего нет? Главное – полноценная заготовка, если ее нет, остальное – просто для отвода глаз", - заключил он.

Саркисян добавил, что предприятиям необходимо закупать виноград хотя бы на 50 драмов выше себестоимости.