Сокращены поставки газа в Европу по "Турецкому потоку"

1 окт. 20:59

Как сообщили сегодня в Европейской сети операторов газотранспортных систем, в последнюю неделю сентября поставки в Европу российского газа по "Турецкому потоку" снизились на 20-25% в сравнении с последней неделей августа.

Уточняется, что через пункт "Странджа 2 - Малкочлар" на границе Турции с Болгарией были прокачаны от 32,5 млн до 38,1 млн кубометров газа, в то время как в августе за последнюю неделю – 43,5-48,1 млн кубометров.

Причины сокращения поставок по "Турецкому потоку" в Европу не обозначены.

Напомним, что после диверсии на "Северном потоке" российский газ поставляется в Европу всего по двум маршрутам – "Турецкий поток" и транзитом через Украину.