Иран принял второй пилотный поезд из России в Индию

1 окт. 20:45

Глава "Железных дорог ИРИ" Миад Салехи сообщил сегодня о прибытии в Иран второго пилотного контейнерного поезда из России в Индию. Поезд въехал на иранскую территорию через железнодорожную станцию Серахс. 37-контейнерный поезд везет в Индию удобрения.

Поезд доехал до Ирана через территории Казахстана и Туркменистана. Далее он проследует в иранский порт Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе, откуда отправится в Индию по морю, пишет IRNA.

Первый пилотный контейнерный поезд из 40 контейнеров со стройматериалами был отправлен в Иран из подмосковного Чехова 12 июля.