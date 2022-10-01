Из Анкары в Пакистан выехал 13-й "Поезд добра"

1 окт. 20:30

Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции осуществило сегодня отправку в Пакистан 13-го по счету "Поезда добра" с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнений пакистанских граждан.

13-й "Поезд добра" состоит из 26 вагонов и везет 554 т гуманитарных грузов, пишет агентство "Анадолу".

Поезд прибудет в Пакистан через две недели.

Всего за месяц Турция отправила в Пакистан 334 вагона с 7 290 т гуманитарной помощи. Сюда входят 30 812 палаток, 440 633 продуктовых посылок, 43 466 одеял, кроватей и подушек, 6058 кухонных принадлежностей , 34 219 единиц одежды , 2 235 168 единиц медицинского оборудования, два мобильных медицинских объекта и 50 моторных лодок.