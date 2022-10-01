Кисловодск устроил фестиваль скандинавской ходьбы

1 окт. 20:15

Как сообщили сегодня в администрации Кисловодска, в городе в честь Международного дня пожилого человека состоялся фестиваль скандинавской ходьбы. В нем приняли участие около 300 кисловодских жителей и гостей курорта.

"1 октября в Кисловодске прошел осенний фестиваль скандинавской ходьбы. Мероприятие приурочили к Международному дню пожилого человека и Всероссийскому дню ходьбы. Пришло намного больше людей, чем ожидалось", - цитирует ТАСС слова мэра Кисловодска Евгения Моисеева.

В фестивале приняли участие по большей части представители старшего поколения, но также и школьники и студенты. Для всех желающих были открыты две дистанции в 1,5 км и 4,5 км: от Курортного парка до Стеклянной струи и Долины роз.

Все участники получили дипломы фестиваля, а 100 лучших – грамоты. Марафон скандинавской ходьбы завершился массовым чаепитием.

Отмечается, что скандинавская ходьба весьма популярна среди кисловодских пенсионеров. Для нее на курорте разрабатываются новые маршруты.