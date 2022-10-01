Грузия покажет Бразилии ретроспективу Эльдара Шенгелая

1 окт. 19:59

Как сообщили сегодня в Наццентре кинематографии Грузии, на онлайн-платформе для жителей Бразилии Belas Artes À LA CARTE стартует ретроспектива грузинского кино "Вокруг света – Грузия". Акция продлится до 12 октября, и в ее фокусе будут находится фильмы знаменитого режиссера Эльдара Шенгелая.

Главными картинами ретроспективы станут его работы "Чудаки" и "Белый караван", зрителям будет рассказано о важнейших моментах биографии Эльдара Шенгелая.

Также в ретроспективу вошли фильмы "Первая ласточка" Наны Мчедлидзе, "Улыбнитесь" Русудан Чкония, "Отрицательные числа" Уты Берия, "Случайные свидания" Левана Когуашвили и "Кукурузный остров" Георгия Овашвили.

Открыл ретроспективу "Чужой дом" Русудан Глурджидзе в кинотеатре Belas Artes в Сан-Пауло.