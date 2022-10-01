Турция отказалась смягчать требования к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

1 окт. 19:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что Анкара не намерена ослаблять требования к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

"До тех пор, пока не будут выполнены данные нашей стране обещания, мы не изменим нашу принципиальную позицию. Мы внимательно отслеживаем то, выполняют ли Швеция и Финляндия свои обещания", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции добавил, что парламент республики будет ратифицировать соглашение с Швецией и Финляндией только после выполнения всех их обязательств.

Напомним, что речь идет прежде всего о выдаче в Турцию членов курдских группировок и организации FETO, а также прекращение их поддержки.