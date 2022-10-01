Казахстан и Саудовская Аравия в три раза увеличат авиарейсы

1 окт. 19:28

Председатель Комитета гражданской авиации Мининдустрии Казахстана Талгат Ластаев и президент генерального управления гражданской авиации Саудовской Аравии Абдулазиз бин Абдуллах Аль-Дуайлеж подписали протокол, в соответствии с которым количество регулярных пассажирских авиарейсов между двумя государствами будет увеличено более чем в 3 раза – с 4-х до 14-ти в неделю.

Как сообщает пресс-служба Мининдустрии Казахстана, со стороны республики в период осенне-зимней навигации 2022-2023 годов авиакомпании Air Astana и Fly Arystan планируют начать выполнение регулярных рейсов по маршрутам Алматы – Медина и Актау – Медина, соответственно, с частотой 2 рейса в неделю.

Также с октября казахстанская компания SCAT планирует возобновление рейсов Алматы – Джидда с частотой два рейса в неделю. Кроме того, авиакомпания Fly Nas планирует открыть регулярные рейсы по маршруту Джидда – Алматы.

Встреча министров прошла на полях 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале.