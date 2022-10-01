Эти модные продукты увеличивают вероятность рака

Модные в настоящее время заменители сахара, которыми производители сладких продуктов и напитков пытаются привлечь желающих потреблять низкокалорийную еду, на деле являются канцерогенами – об этом рассказали ученые из Университета Южной Калифорнии.
Действие разных видов сахарозаменителей было проверено на молодых крысах. Как оказалось, все они влияют на метаболизм, часть способна привести к развитию сахарного диабета, хотя вещества призваны исключить из пищи сахар.
Сахарин и аспартам были признаны канцерогенами, причем аспартам попросту запрещено добавлять в горячие напитки – его употребление грозит повреждением мозга.
Также канцерогенным оказался ацесульфам калия. При этом не рекомендовано употреблять и ксилит из-за его высокой калорийности.