Армянский срочник застрелил сослуживца на границе с Азербайджаном

1 окт. 18:58

Следственный комитет Армении рассказал сегодня об обстоятельствах гибели солдата срочной службы Грачьи Карамяна на границе с Азербайджаном. Следствие установило, что его убил сослуживец.

Уточняется, что накануне около 22:40 по московскому времени срочник, находившийся на боевом посту в зоне охраны приграничной военной части, услышал приближающиеся шаги и предположил, что это солдаты армии Азербайджана.

После этого он нарушил правила боевого дежурства и без предупреждения открыл огонь из автомата, застрелив Грачью Карамяна.

Против солдата возбуждено уголовное дело за нарушение правил воинской обязанности или военной службы.