Россия запретила грузоперевозки из недружественной Европы

1 окт. 18:44

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал сегодня постановление, согласно которому вводится запрет на международные перевозки из европейских стран, запретивших транспортное сообщение с РФ.

"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - сказано в постановлении.

В документе уточняется, что запрет распространяется и на двусторонние перевозки, и на транзит, и на перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Постановление утверждает перечень государств, на которые распространяются ограничения – страны ЕС, Великобритания, Норвегия и Украина, а также условия осуществления международных автомобильных перевозок для исключения из запрета.

По-прежнему разрешено возить почту и ряд товаров, прежде всего еду, лекарства, удобрения, моющие средства, бумагу, картон, некоторые металлоконструкции, телеаппаратуру, автомобили, музыкальные инструменты и ядерные котлы.

Также разрешены все перевозки, связанные с Калининградской областью.

Постановление вступает в силу с 10 октября, время действия запрета – до 31 декабря.