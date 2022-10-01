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Россия запретила грузоперевозки из недружественной Европы

Россия запретила грузоперевозки из недружественной Европы

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал сегодня постановление, согласно которому вводится запрет на международные перевозки из европейских стран, запретивших транспортное сообщение с РФ.

"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - сказано в постановлении.

В документе уточняется, что запрет распространяется и на двусторонние перевозки, и на транзит, и на перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Постановление утверждает перечень государств, на которые распространяются ограничения – страны ЕС, Великобритания, Норвегия и Украина, а также условия осуществления международных автомобильных перевозок для исключения из запрета.

По-прежнему разрешено возить почту и ряд товаров, прежде всего еду, лекарства, удобрения, моющие средства, бумагу, картон, некоторые металлоконструкции, телеаппаратуру, автомобили, музыкальные инструменты и ядерные котлы.

Также разрешены все перевозки, связанные с Калининградской областью.

Постановление вступает в силу с 10 октября, время действия запрета – до 31 декабря.

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