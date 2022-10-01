1 окт. 18:29

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил старшее поколение с сегодняшним днем – Днем пожилых людей. Поздравления он разместил на своем telegram-канале, опубликовав также фотографии долгожителей, запечатленных Зауром Плиевым.

"Сегодня праздник этих людей. И назвать их пожилыми очень сложно – огонь в глазах и жизненный задор не позволяют правильно оценить их настоящий возраст", - прежде всего подчеркнул глава Ингушетии.

"От всей души желаю всем нашим пожилым людям, нашим боаккхий нах, не терять этого огонька в глазах, который даже не у всех молодых людей увидишь", - пожелал старшему поколению Махмуд-Али Калиматов.

"Ваш жизненный багаж полезен для подрастающего поколения. Вы щедро делитесь этим с детьми, внуками – и так складываются наши семейные и народные традиции. Искренне рад, что вы у нас есть. Кстати, моей маме Аминат Калиматовой 85 лет", - заключил глава Ингушетии.