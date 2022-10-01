В Ереване упало здание Академии юстиции

Как сообщили сегодня в МЧС Армении, в Ереване произошла архитектурная авария: обрушилось здание Академии юстиции.
Уточняется, что еще утром в Наццентр по управлению кризисами поступило сообщение о рухнувшем здании по адресу улица Пирумяна, дом 9.
Как оказалось, упали стены и опоры здания Академии юстиции. При этом ни один человек не пострадал, пишет Спутник-Армения.
Виной обрушению стало строительство здания рядом с Академией юстиции – на стройплощадке обвалился грунт, утянувший за собой часть несущих конструкций.