С начала года Турция спасла в Эгейском море 16 тыс человек, изгнанных из Греции

1 окт. 17:58

Береговая охрана Турции сообщила, что с начала 2022 года ее сотрудники спасли порядка 15932 человека, выдворенных Грецией со своей морской территории в турецкие территориальные воды Эгейского моря. Речь идет о нелегальных мигрантов, которым Афины не позволяют высадиться на греческой земле.

Как пишет агентство "Анадолу", береговая охрана спасает нелегальных мигрантов от гибели в Эгейском море у побережья провинций Айдын, Балыкесир, Измир, Мугла и Чанаккале.

Отмечается, что 1794 человека были спасены после затопления их плавсредств.

Рекордным по числу выдворений мигрантов Эгейское море греческой стороной стал август – 3259 человек.

За то же время было задержано 98 человек, организовывавших нелегальный ввоз мигрантов.