Скорость движения в Ташкенте могут ограничить 50-60 км/ч

1 окт. 17:43

Комиссия Ташкентского городского кенгаша по вопросам промышленности, транспорта и ЖКХ приняла решение об ограничении скорости автомобильного движения в столице Узбекистана порогом в 50-60 км/ч.

Представители ГУВД Ташкента, депутаты и сотрудники профильных служб договорились, что на всех улицах в пределах Малой кольцевой дороги предел скорости автомобилей должен составлять 60 км/ч.

На участках улиц Алишера Навои, Махтумкули, Амира Темура, Малой кольцевой дороги, на улицах Ислама Каримова, Тараса Шевченко, Бабура и Фурката и на кольцевой развязке проспекта Амира Темура разрешенную скорость необходимо снизить до 50 км/ч для снижения аварийности, пишет Спутник-Узбекистан.

Теперь это решение будет вынесено на обсуждения Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.