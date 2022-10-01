РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Франция и Польша поговорили об организации миссии ОБСЕ на границе Армении с Азербайджаном

Франция и Польша поговорили об организации миссии ОБСЕ на границе Армении с Азербайджаном

Как сообщили сегодня в МИД Польши, глава ведомства, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау обсудил сегодня с главой МИД Франции Катрин Колонна тему европейского участия в армяно-азербайджанском урегулировании.

Согласно сообщению, Рау и Колонна рассмотрели возможность включения Европы в мирные процессы на Южном Кавказе в формате какой-либо миссии ОБСЕ.

"Министры обсудили последние события на границе Армении и Азербайджана и потенциальную возможность направления в этот регион миссии ОБСЕ", - сказано в пресс-релизе МИД Польши.

Напомним, что специально созданная для целей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ не справилась со своими обязанностями и в настоящее время не функционирует.

1245 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version