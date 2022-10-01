В Чечне ждут резкого роста числа отдыхающих в эту зиму

1 окт. 16:58

Директор департамента Минтуризма Чечни по развитию туризма, реализации программ и проектов Мед Атиев заявил сегодня, что прогноз туристического потока в республику в зимний сезон составляет около 70 тыс отдыхающих, что на 40-45% выше показателей прошлого года. Об этом он сообщил на полях форума "Открытый Дагестан 2022" в Махачкале.

"У нас традиционно ежегодно турпоток в последний год увеличивается на 30-35%. В этом году мы видим рекордное повышение – за первое полугодие 60%, и мы ожидаем примерные цифры на зимний период около 70 тыс туристов с проживанием на территории Чеченской Республики", - приводит его слова ТАСС.

Мед Атиев обратил внимание, что этой осенью загрузка чеченских отелей достигла 90%. "У нас в регионе 56 средств размещения. В этом году действительно очень высокая загрузка в течение года", - подчеркнул представитель Минтуризма Чечни, добавив, что на новогодние праздники загрузка гостиниц составит 100%.