Ираклий Гарибашвили подвел итоги 10-летнего правления "Грузинской мечты"

1 окт. 16:43

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подвел сегодня итоги 10-летнему правлению в республике партии "Грузинская мечта", победившей "Единое национальное движение" на парламентских выборах 1 октября 2012 года.

Гарибашвили подчеркнул, что "Грузинская мечта" за это время смогла сохранить стабильность страны после ее освобождения от режима Михаила Саакашвили.

"Мы сделали то, что раньше казалось невозможным, – мирно сменили антигосударственный режим и заложили основу для успешного развития Грузии", – приводит его слова Спутник-Грузия.

Премьер заявил, что за 10 лет в стране были проведены успешные социальные реформы. "Мы не только сохранили и укрепили политическую стабильность в стране, но и провели широкомасштабные экономические и социальные реформы, углубили демократические процессы, укрепили потенциал безопасности и обороны", - сообщил Ираклий Гарибашвили.

Также он назвал прошедшие 10 лет "важными шагами на пути к историческому выбору нашего народа – присоединению к Европейскому Союзу".