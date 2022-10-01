В Китае предсказали потрясения на энергорынках из-за утечек газа на "Северных потоках"

1 окт. 11:04

Китай ожидает, что из-за утечек газа на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" цены на энергоносители на мировом рынке вырастут. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на "Северных потоках", сопровождавшимися сильными подводными взрывами", - цитирует его ТАСС.

Шуан предположил, что потребители во всем мире пострадают от потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители.

Заместитель постпреда также назвал ужасной катастрофой утечки газа на трубопроводах. По его словам, газ продолжает попадать в окружающую среду и влияние инцидента на судоходство и экологию в соответствующих морских районах по-прежнему проявляется.

Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошло несколько утечек газа. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.