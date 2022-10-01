В Дагестане произошел взлет туристических услуг

1 окт. 16:28

Как рассказал сегодня заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Телякавов на открытии форума "Открытый Дагестан 2022" в Махачкале, число прошедших официальную регистрацию в республике туроператоров за год выросло на 117,5% – теперь их 37 компаний.

"Согласно данным Росстата, за девять месяцев текущего года объем услуг туристической индустрии, произведенной в Республике Дагестан, составил более 5 млрд рублей, что также почти на четверть больше, чем в предыдущий год. Число занятых в сфере туризма возросло до 11 тыс человек – это те, которые работают официально", - сообщил он.

Как пишет ТАСС, в настоящее время в Дагестане идет классификация гостиниц, эту процедуру уже прошли 72 из них. Число туристических маршрутов выросло на 32%, достигнув 70.

"Все эти цифры говорят о том, что отрасль динамично развивается, она становится одним из таких драйверов в структуре республики и занимает все большую и больше нишу в структуре экономики республики, в структуре занятости республики", - заключил Муслим Телякавов.