Грузия и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества

1 окт. 15:55

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с новоназначенным послом Грузии в Туркменистане Константином Сабиашвили. Об этом сообщили в пресс-службе туркменского МИД.

Главными темами переговоров стали вопросы укрепления отношений между двумя Ашхабадом и Тбилиси, включая расширение политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Была отмечена большая значимость недавней поездки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Ашхабад и встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, состоявшейся 20 июля 2022 года.

Посол Константин Сабиашвили вручил главе МИД копии своих верительных грамот. Он также обратил внимание на то, что за период своей дипломатической миссии в Туркменистане будет прикладывать все усилия для дальнейшего расширения и упрочения связей между Грузией и Туркменистаном.