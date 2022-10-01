Эрдоган готов встретиться с Пашиняном в Праге

1 окт. 15:48

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допускает встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в начале октября. Об этом он заявил в ходе своего сегодняшнего выступления в парламенте.

"Возможно, мы встретимся с Пашиняном в Праге", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Он также обратился к Еревану с призывом хорошо воспользоваться возможностью примирения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что может провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Европейского политического сообщества в Праге в начале октября.