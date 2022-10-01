Казахстан и Катар введут безвизовый режим

1 окт. 15:12

Власти Казахстана подготовили проект по внесению изменений в Соглашение с Катаром в части установления безвизового режима.

Нововведение позволит гражданам двух стран въезжать/выезжать и находиться на территории другой стороны без виз не более 30 дней в течение 90 дней с даты их первого въезда, передает "Sputnik Казахстан".

Граждане Казахстана могут въехать в Катар по одному из следующих документов: паспорт гражданина; дипломатический паспорт; служебный паспорт.

Для граждан Катара въезд возможен по общегражданскому, дипломатическому или специальному паспорту.

Ожидается, что документ будет подписан главами внешнеполитических ведомств двух стран в ходе государственного визита Эмира Катара в Казахстан, который состоится в октябре.