В России диагностировали коронавирус у 33 186 человек

1 окт. 14:52

В России за последние 24 часа выявили 33 186 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 52 628 человек, умерли – 103. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 018 942. Справились с болезнью 20 093 616 жителей страны, скончались – 387 372.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 2221, Санкт-Петербурге – 1864, Самарской области – 1468, Нижегородской области – 1361, Свердловской области – 1127, Челябинской области – 1109, Удмуртской Республике – 1062, Воронежской области – 1001, Пермском крае – 951, Московской области – 948.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 537 жителей региона. В Кабардино-Балкарии выявили 101 случай заражения, в Карачаево-Черкесии – 80, в Северной Осетии – 72, в Дагестане – 58, в Ингушетии – 20, в Чечне – 16.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 617 млн, из них более 6,5 млн человек скончались.