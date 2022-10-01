Великобритания готова помочь Дании расследовать утечки газа на "Северных потоках"

1 окт. 14:36

Великобритания предложила Дании помощь в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после ее встречи в Лондоне с главой правительства Дании Метте Фредериксен.

"Они сходятся во мнении о том, что инциденты явно представляют собой диверсию. Премьер-министр предложила помощь Соединенного Королевства в осуществлении идущего сейчас расследования", - подчеркивается в документе.

Напомним, 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошло несколько утечек газа. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.