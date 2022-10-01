Жителей Москвы экстренно предупредили о надвигающихся дожде и грозе

1 окт. 14:17

В ближайшие два часа в Москве ожидается гроза с дождем, местами сильным. Об этом говорится в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС по российской столице.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, такая погода сохранится в городе до конца суток.

В МЧС советуют автолюбителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль подальше от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции